Протесты в Белоруссии идут полным ходом. С течением времени у Лукашенко остается все меньше вариантов для безопасного ухода от власти.

Протесты в Белоруссии идут полным ходом. С течением времени у Лукашенко остается все меньше вариантов для безопасного ухода от власти.В своих интервью шестилетней давности Александр Лукашенко часто касался темы украинского кризиса. Президент утверждал, что никогда бы не поступил так, как экс-глава Незалежной Виктор Янукович.Слова последнего диктатора Европы особенно любопытно звучат в нынешнем контексте. Политический обозреватель Денис Лавникевич подчеркнул, что Лукашенко не просто так проводит параллель между собой и бывшим президентом Украины. По мнению эксперта, двух политиков связывает схожие образ мышления и логика.Наиболее очевидной общей чертой является тот факт, что и Лукашенко, и Янукович бросились просить помощь у Москвы, как только запахло жареным. Из Украины очень хорошо видно, что последний диктатор Европы повторяет печальный опыт горе-лидера Незалежной, отметил Лавникевич.Стоит отметить, что семь лет назад Янукович получил от Путина скидку на газ и финансовую помощь. Теперь российский главнокомандующий создал резерв из сотрудников правоохранительных органов уже для поддержки Лукашенко. При этом белорусский народ вряд ли смирятся с тем, что гарантом сохранения действующего президента у власти станет Россия.Примечательно, что мольба о помощи Януковичу не помогла. В итоге все равно политику пришлось с позором бежать из страны. Лукашенко усердно стремится повторить путь Виктора Федоровича. Однако поможет ли Москва Батьке с эвакуацией? Этот вопрос специалист оставляет открытым.