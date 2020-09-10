Президент России Владимир Путин уже давно раскусил своего коллегу из Белоруссии Александра Лукашенко. Такое заявление сделал немецкий политолог Александр Рар.

Президент России Владимир Путин уже давно раскусил своего коллегу из Белоруссии Александра Лукашенко. Такое заявление сделал немецкий политолог Александр Рар.Эксперт обратил внимание, что в последние недели Александр Лукашенко вел себя доброжелательно по отношению к Путину. Политик не раз называл коллегу "хорошим другом" и подчеркивал, что Белоруссия и Россия – это братские государства, которые должны объединиться для борьбы с внешней агрессией.Глава республики, судя по всему, надеется, что Кремль придет ему на помощь, в случае если ситуация с акциями протеста выйдет из-под контроля. Лукашенко лично попросил Путина сформировать резерв из сотрудников силовых ведомств для подавления массовых беспорядков.Однако как только обстановка стабилизируется, Батька вновь повернется спиной к России. Из уст Лукашенко начнет звучать антироссийская риторика. Президента уже давно раскусили в Москве, но замену ему пока не нашли, отметил Александр Рар в интервью Baltkom.Также политолог рассказал, что смена власти в Белоруссии произойдет не по украинскому сценарию. Дело в том, что в республике отсутствует сильное оппозиционное движение. Оно не заинтересовано в том, чтобы страна была включена в состав НАТО."Россия – залог невмешательства Запада в белорусские дела", – подчеркнул эксперт.Ранее стало известно, что белорусским силовикам удалось захватить последних лидеров Координационного совета оппозиции – Марию Колесникову и Максима Знака. Отметим, что в республике – либо сажают в тюрьму, либо выдворяют из страны.