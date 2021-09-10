Доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова назвала способы взять выгодный кредит.

Доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилованазвала способы взять выгодный кредит.Для того, чтобы в России получить кредит дешевле, необходимо сначала, по словам Ермиловой, изучить рынок и выяснить в интернете, на каких условиях банки могут предоставить кредит. Зачастую выгодные предложения получают зарплатные клиенты, а также люди с хорошей работой и кредитной историей. Наличие имущества в собственности тоже будет плюсом.Экономист советует ознакомиться со специальными или льготными программами кредитования и выяснить, возможно ли в них принять участие. Кроме того, Ермилова напомнила, что некоторые компании (в частности, автодилеры или застройщики) предлагают клиентам программы, и чтобы принять участие в них, необходимо выполнить условия (например, оформить страховку). В таких случаях тоже можно сэкономить.Кстати, в августе 2021 года банки одобрили 2,1 миллиона займов наличными. По данным аналитической компании Frank RG, в общей сложности клиентам кредитных организаций было выдано 646,7 миллиарда рублей. Об этом сообщал на этой неделе.Ранее "Дни.ру" о субъектах РФ с самой дешевой ипотекой. По данным Центробанка, в начале лета этого года такими регионами были Магаданская, Сахалинская области, Якутия, Приморский край, Бурятия и Чукотский автономный округ.