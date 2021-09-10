Бывший замминистра энергетики РФ Владимир Милов заявил, что российский лидер Владимир Путин сейчас находится в очень сложной ситуации из-за президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Бывший замминистра энергетики РФ Владимир Милов заявил, что российский лидер Владимир Путин сейчас находится в очень сложной ситуации из-за президента Белоруссии Александра Лукашенко.По словам экс-замминистра энергетики, Владимир Путин устал от своего белорусского коллеги и хотел бы избавиться от него, однако президент России не может поддержать протестные настроения в Белоруссии. Милов считает, что в Кремле осознают, что совершили ошибку, встав на сторону Александра Лукашенко. Мол, это не принесло Москве никакой выгоды, лишь появилась некоторая русофобия в соседней стране.Милов заметил, что Лукашенко пользуется Путиным, оказавшемся в сложной ситуации. По мнению бывшего замминистра, президент Белоруссии понимает, что его российский коллега не допустит революцию и появление другого лидера в республике, поскольку в таком случае может быть объявлен иной курс, а любые объединения с РФ – проигнорированы.По словам политика, в прошлом году Москву устраивало, что Виктор Бабарико станет новым президентом Белоруссии, поскольку банкир – очень понятный для Кремля партнер. Но после событий, которые произошли летом 2020-го, любой новоиспеченный белорусский лидер будет вынужден считаться с народом. Путин же хочет номинального руководителя соседней республики, считает Милов.Напомним, накануне Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились по всем 28 дорожным картам по интеграции России и Белоруссии. Какие экономические нововведения ожидаются в рамках Союзного государства, ранее "Дни.ру".