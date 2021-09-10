Глава МЧС Евгений Зиничев трагически погиб на учениях, спасая жизнь упавшего со скалы кинорежиссера. Министра проводили в последний путь 10 сентября.

Глава МЧС Евгений Зиничев трагически погиб на учениях, спасая жизнь упавшего со скалы кинорежиссера. Министра проводили в последний путь 10 сентября.Траурная церемония началась в Москве с раннего утра. Проститься с Героем России пришли его коллеги и чиновники. К зданиюНационального центра управления в кризисных ситуациях принесли цветы и венки. Евгений Зиничев запомнился людям, как доблестный человек с широкой душой.У гроба дежурил почетный караул. Как и полагается в пандемию, в защитных масках. Скорбящие участники события едва сдерживали слезы, глядя на мертвое тело героически погибшего министра. Никто не хотел верить в то, что главы МЧС уже нет в живых.В частности, проводить Евгения Зиничева в последний путь решила вице-премьер России Татьяна Голикова. Она выглядела подавленной и удрученной, когда фотографы снимали происходящее.Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст не смог пропустить прощальную церемонию. Внезапная кончина главы МЧС не оставила его равнодушным. Нахмурившийся мужчина принес красные розы.Замечен среди собравшихся был и актер Михаил Пореченков. Он спрятал выдающие горечь скорби глаза под темными очками. Во время прощания с Евгением Зиничевым артиста отвлек телефонный разговор.Похоронить Евгения Зиничева было решено в Санкт-Петербурге, на его родине. Эту идею поддержали близкие родственники погибшего — жена и сын.