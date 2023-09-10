Во Владимирской области идет подсчет голосов на выборах в ЗС региона. Для ускоренного ввода данных...

Во Владимирской области идет подсчет голосов на выборах в ЗС региона.Для ускоренного ввода данных в Государственную автоматизированную систему «Выборы» будет применяться технология изготовления протоколов УИК об итогах голосования с QR-кодом.85 избирательных участков в Коврове, Александрове и Струнино, оборудованных комплексами обработки избирательных бюллетеней, завершили работу наряду с остальными, технических сбоев, препятствующих проведению голосования, не возникало.О результатах выборов в своем округе можно узнать с помощью цифрового сервиса информирования ЦИК России.Напомним, что телегруппа ГТРК "Владимир" в эти минуты работает на одном из избирательных участков.Мы расскажем об итогах выборного марафона в следующих выпусках "Вестей", на нашем сайте и в соцсетях.Фото: облизбирком, видео: пресс-служба администрации Владимирской области.