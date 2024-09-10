Мужчина выпил три литра пива, сел за руль байка и скоро въехал в «Хендай Солярис».

30-летнему жителю Судогды Владимирской области грозит до 3 лет колонии за пьяное вождение мотоцикла. Об этом рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.По официальной информации, мужчина выпил три литра пива, сел за руль байка и скоро въехал в «Хендай Солярис». О виновнике аварии известно, что он безработный и ранее уже имел судимость за пьяное вождение. Еще его мотоцикл не был зарегистрирован. Против водителя возбуждено уголовное дело.Напомним, ранее мы писали, что