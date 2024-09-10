12 сентября Заксобрание Владимирской области проведет внеочередное заседание, на котором будет обсуждаться вопрос об изменение в бюджете региона.

12 сентября Заксобрание Владимирской области проведет внеочередное заседание, на котором будет обсуждаться вопрос об изменение в бюджете региона. Об этом сообщает региональное правительство.Губернатор Александр Авдеев предложил увеличить доходную и расходную часть бюджета на 4,8 миллиарда рублей. Это возможно сделать благодаря росту собственных доходов региона. Дополнительное финансирование пойдет на поддержку муниципальных образований, программу софинансирования инициатив граждан и другие направления.Общий объем помощи муниципалитетам составит 47,4 миллиарда рублей. Важные решения о дополнительной финансовой поддержке будут приняты на предстоящем заседании. Напомним, ранее мы писали, что