Раскрыта причина, почему Елена Летучая была вынуждена покинуть шоу Ревизорро.

Раскрыта причина, почему Елена Летучая была вынуждена покинуть шоу "Ревизорро".Елена Летучая с 2014 по 2016 год была лицом программы "Ревизорро". Но позже ее сменили другие звезды, в числе которых Настасья Самбурская и Ида Галич.Генеральный директор телеканалов "Пятница" и "Суббота" Николай Картозия в интервью рассказал, что Елена как никто подходила на эту роль и затмить ее уже было невозможно. Он же поделился тем, почему Летучая покинула проект.По его словам, она стоически переносила все оскорбления сотрудников заведений, которые могли даже броситься с кулаками. Но после регулярных покушений психологическое состояния теледивы заметно ухудшилось.Особенно повлиял случай, который стал последним в истории Елены на шоу. Однажды вся съемочная группа оказалась в большой опасности, а Летучую и вовсе чуть не убили. Ей пришлось спасаться бегством, причем босиком по полю."У нее начались панические атаки, мы закрыли проект", — пояснил Картозия.По словам гендиректора в становление образа Летучей было вложено немало средств, однако она покорила все руководство, а после и зрителя своим твердым характером, который как нельзя лучше подходил под формат шоу "Ревизорро".После проекта Летучая работала на программе "Детки-предки", с 2021 года начала преподавать в Высшей школе телевидения "Останкино". Попробовала ведущая себя и на поприще дизайна. Совместно с Ольгой Якубович она выпустила несколько капсульных коллекций, в которые входили в основном полюбившиеся ей строгие костюмы белого цвета.