Мелодрама «Любовь и голуби» развернулась во Владимире. Птицы снова стали причиной раздора. На этот раз между жильцами дома №75 на улице Северной. В главных ролях – владелец голубятни

Мелодрама «Любовь и голуби» развернулась во Владимире. Птицы снова стали причиной раздора. На этот раз между жильцами дома №75 на улице Северной. В главных ролях – владелец голубятни Алексей Сахаров и его соседи. В отличие от игрового кино, история живая, а вместо актеров – реальные люди. Кому-то пернатое окружение оказалось не по нраву. Голубятня построена