Роман Костомаров рассказал о своих профессиональных планах.

Роман Костомаров рассказал о своих профессиональных планах.Фигурист Роман Костомаров после перенесенной ампутации обеих ног и кистей рук редко появляется на льду. Он продолжает тренироваться, но уже не способен делать это так активно, как раньше.На фоне всего этого заявление о том, что спортсмен решил кардинально сменить профессию, было ожидаемо, но вот то, чем решил заниматься Костомаров, показалось поклонникам достаточно неожиданным. Дело в том, что фигурист намерен составить конкуренцию самым известным интервьюерам страны – Ксении Собчак и Надежде Стрелец. Роман тоже открыл канал на платформе Rutube, где будет публиковать свое авторское шоу "По душам".Костомаров планирует приглашать в свою студию знаменитых персон в сфере культуры, спорта, кино и других выдающихся личностей. По слухам, съемки уже начались, и несколько выпусков уже отсняты. Правда, пока неизвестно, кто из звезд уже побывал в качестве гостя новоявленного интервьюера. Это держится в строжайшем секрете.Фигурист попросил поддержки у своих поклонников, поскольку очень переживает за свое новое детище. Точной даты, когда именно случится дебют, пока нет. Но поклонники уже ждут с нетерпением первых выпусков шоу Костомарова и искренне желают пережившему страшное горе спортсмену успеха на новом поприще.