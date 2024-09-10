По предварительной информации, пожар произошел из-за короткого замыкания.

В Вязниках Владимирской области из горящей многоэтажки спасли семью. Об этом рассказали в ГУ МЧС по региону.Огонь вспыхнул в 8:05 утра 10 сентября в одной из квартир. Владельцы жилья, а это мама с двумя детьми, смогли выбраться самостоятельно. Однако, их соседям сверху понадобилась помощь. Спасатели эвакуировали пять человек, среди которых было двое детей.С огнем боролись 15 сотрудников МЧС и 5 единиц техники. По предварительной информации, пожар произошел из-за короткого замыкания. Напомним, ранее мы писали,