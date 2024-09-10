Василий Рыбин поделился с поклонниками своим личным счастьем.

Василий Рыбин поделился с поклонниками своим личным счастьем.В прошлом году сын Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина развелся со своей женой. Впрочем, в браке он пробыл недолго, хотя встречался с Дарьей Алябьевой девять лет. По словам отпрыска артистов, он бы так и не решился на столь серьезный шаг, если бы не настояли родственники невесты. Парень женился в 23 года и, проявив житейскую мудрость, какое-то время пытался сохранить брак. Но дискомфорт в отношениях и разногласия нарастали.Советов наследник артистов слушать не стал, поскольку сам принял решение разорвать ненужные оковы. Кстати, родители не были против и поддержали сына.Накануне в одном из ток-шоу молодой человек появился с новой пассией Валерией Новиковой. Она заявила журналистам, что готова в ближайшие пару лет сочетать себя узами брака с Рыбиным. На что тот ответил, что не намерен ждать так долго, поскольку уверен, что нашел своего человека.Избранница отпрыска знаменитостей работает бровистом и преподает хореографию. Василий же пошел по стопам родителей – он занимается музыкой и подрабатывает моделью.Виктор и Наталья не раз рассказывали журналистам, как гордятся своим сыном. Они сами являются примером долгих и гармоничных отношений и уверены, по словам журналистов, что их сын тоже сможет построить свою семью, глядя на своих родителей.