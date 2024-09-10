В понедельник во Владимире начнут ремонтировать мост через Клязьму. Работами займется подрядчик ООО «ВладСК». Для удобства водителей всю дорогу перекрывать не будут. Ремонтировать мост

В понедельник во Владимире начнут ремонтировать мост через Клязьму. Работами займется подрядчик ООО «ВладСК». Для удобства водителей всю дорогу перекрывать не будут. Ремонтировать мост будут по одной полосе по очереди, то есть две другие будут свободны для проезда, объяснили в мэрии. Это сделано, чтобы не создавать пробки. Кроме дороги, планируется восстановить и перила. На время