30-летний житель Судогды, лишенный водительских прав, напился, сел за руль незарегистрированного мотоцикла и попал в ДТП. И все это 22 июня, в День памяти и скорби. О происшествии рассказали в

30-летний житель Судогды, лишенный водительских прав, напился, сел за руль незарегистрированного мотоцикла и попал в ДТП. И все это 22 июня, в День памяти и скорби. О происшествии рассказали в пресс-службе прокуратуры. Установлено, что официально безработный судогодец ранее привлекался к уголовной ответственности за пьяную езду, за что и был лишен водительских прав. В дневное время