Дени Байсаров неожиданно объявился в Москве.

Дени Байсаров неожиданно объявился в Москве.Пару лет назад внук Аллы Пугачевой Дени Байсаров пропал с радаров поклонников. Поговаривали, что он скрывается от службы в армии. Ходили и совершенно противоположные слухи о том, что сын Орбакайте находится в зоне военных действий, поскольку после школы прошел соответствующую подготовку в Чеченской республике. Однако ни одна из версий так и не была подтверждена официально.Сейчас Байсаров перестал скрываться, его увидели в одном из столичных торговых центров. Также стало известно, что все это время юноша проживал в Москве. Он значится руководителем компании, которая занимается организацией развлекательных мероприятий и, по слухам, очень доволен своей работой.А в одном из пабликов о шоу-бизнесе появилось фото Дени. На снимке молодой человек отпустил волосы по плечи, а поклонники заметили, что чеченские корни юноши совсем незаметны – светлые локоны и голубые глаза делают внука Примадонны похожим на маму.Напомним, до этого Дени Байсарова видели вместе с Кристиной Орбакайте в конце 2023 года на одном из светских мероприятий. Через несколько месяцев после этого певица уехала из страны, а ее сын перестал появляться на публике.Кстати, впервые слухи о том, что отпрыск исполнительницы находится в Москве появились после того, как один из новостных телеграм-каналов опубликовал информацию о штрафах Байсарова за превышение скорости. Именно тогда поклонники узнали, что Дени не только находится в стране, но и любит погонять на московских дорогах.Что касается Орбакайте, то она сейчас вернулась в Америку после долгого круиза по Европе. Теперь артистка намерена заняться творчеством.