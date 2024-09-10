В советское время поход в парк аттракционов был настоящим семейным праздником. Люди собирались, чтобы насладиться свежим воздухом и прокатиться на каруселях.

В советское время поход в парк аттракционов был настоящим семейным праздником. Люди собирались, чтобы насладиться свежим воздухом и прокатиться на каруселях.Если взглянуть на архивные фотографии, становится жутковато: многие аттракционы напоминают испытания из "Форт Боярда". Некоторые из них были настолько экстремальными, что даже один взгляд вызывал мурашки по коже.Предлагаем вам вспомнить эти незабываемые аттракционы и угадать их названия по старым фотографиям. Это путешествие в прошлое позволит вновь ощутить атмосферу веселья и немного пощекотать нервы.