Чулпан Хаматова высказалась о своем возвращении в российский театр.

Чулпан Хаматова высказалась о своем возвращении в российский театр.Актриса Чулпан Хаматова уехала из России в 2022 году. Она обосновалась в Риге, где играла в местном национальном театре. В последнее время стали появляться слухи, что в карьере былой звезды начались сложности. Так, ей даже пришлось репетировать постановку и выступать в ангаре на окраине столицы Латвии, поскольку ее уволили из театра за постановку на русском языке. Впрочем, сама актриса пояснила, что ее уход никак не связан с профнепригодностью.Многие бывшие поклонники таланта актрисы интересуются, вернется ли когда-нибудь Хаматова к работе в России. Актриса рассказала о своей позиции в одном из недавних интервью."В театр "Современник" я точно не вернусь уже никогда. Даже личные контакты, которые там были, все искорежены", — сделала громкое заявление Хаматова.Актриса добавила, что те люди, которые считают, что за свое мнение она получает какие-то деньги, не могут считаться ее близкими. Ее решение покинуть Россию полностью осознано и было продиктовано лишь ее личными установками.Напомним, в конце августа, выступая в Израиле, Хаматова столкнулась с публичным хамством во время нового спектакля "Записки сумасшедшего". По ее словам, постановка не вызвала интереса у зрителей. Ее практически выгнали со сцены и назвали "дном ее желание пробиться в Европе".Этому способствовало несоответствие уровня артистов и выступления в целом и стоимости билетов. Если в России на спектакли с участием Хаматовой шли, невзирая на высокую цену, то за рубежом зритель не хочет платить за не особо известного артиста, тем более уехавшего из родной страны.Сейчас Чулпан Хаматова играет главную роль в спектакле рижского театра "Дайлес". Ранее актриса заявляла, что в случае надобности она пойдет работать в такси, чтобы прокормить свою семью.