Лето – любимое время года влюбленных, планирующих создать семью. В июле поженились 1 026 пар, а в августе уже 1 161. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства по организации деятельности

Лето – любимое время года влюбленных, планирующих создать семью. В июле поженились 1 026 пар, а в августе уже 1 161. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства по организации деятельности мировых судей, органов ЗАГС и архивов. Пары из 51 региона приехали во Владимирскую область, чтобы пожениться. Из всех молодоженов в первый брак вступили 59% влюбленных.