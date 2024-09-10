На пустующих площадях планируют построить дворец спорта, школу, детские сады, многоэтажки и дорогу.

Глава Владимира Дмитрий Наумов утвердил план-проект по застройке территории около ВлГУ. Документы опубликованы на сайте городской администрации.Отметим, что проект разрешает застройку на радиомогильнике по улице Мира. В перспективе там появятся дворец спорта, школа, детские сады, многоэтажки и дорога. Также будут направлены средства на устранение опасного радиомогильника.Напомним, ранее мы писали, что