Представители киноотрасли из порядка 20 стран примут участие в деловой программе международного фестиваля "Кинобраво", который впервые пройдет в Сочи с 28 сентября по 4 октября, сообщили в оргкомитете.

"Фокус деловой программы, как и самого фестиваля "Кинобраво", сосредоточен на зрительском кино, что задает ключевые темы дискуссий и панелей мероприятия. Ведущие представители киноиндустрии из Китая, Индии, ЮАР, Бразилии, Ирана, Сербии, Турции, Таиланда, Хорватии, Казахстана, Индии, ОАЭ, Кыргызстана, Малайзии, Узбекистана, Саудовской Аравии, Эфиопии, Словении обсудят дистрибуцию и маркетинг блокбастеров, уникальные локации и их возможности, образование, новые технологии и многое другое", - говорится в сообщении.В частности, на мероприятиях фестиваля, запланированных в рамках деловой программы, эксперты поделятся особенностями кинопроизводства в своих странах и опытом по продвижению картин, ставших лидерами локального кинопроката. Спикеры также обсудят влияние искусственного интеллекта и новых технологий звуковых и визуальных эффектов на индустрию и многие другие вопросы.Отмечается, что российский кинобизнес представят продюсеры Вадим Верещагин, Михаил Китаев, режиссеры Александр Войтинский, Олег Погодин, Андрей Волгин, Алексей Попогребский, Александр Котт, а также актеры Юлия Пересильд и Андрей Мерзликин.На международном фестивале будут представлены лучшие зрительские фильмы из 13 стран. По словам генерального продюсера Елены Север, фестиваль рождается в "непростое время", но организаторы воспринимают его и как время "новых возможностей". Креативным продюсером "Кинобраво" выступил актер Андрей Мерзликин. Он рассказал, что призы фестиваля будут вручать за лучший фильм, лучшую режиссуру, сценарий, музыку, а также лучшую женскую и мужскую роль, операторскую работу, лучшую работу художника, визуальные эффекты и монтаж. ТАСС - генеральное информационное агентство кинофестиваля.