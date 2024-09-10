Их общая длина составила около 30 километров.

Во Владимирской области завершены работы по ремонту ключевых дорог Юрьев-Польского района. Обновления проходили по проекту «Безопасные качественные дороги». Как рассказали в пресс-службе регионального правительства, все отремонтированные объекты являются частью популярных туристических маршрутов. Их общая длина составила около 30 километров.Особый интерес для туристов представляет село Скомово в Юрьев-Польском районе, где в надлежащее состояние приведены более 0,6 км дороги «Юрьев-Польский – Тейково» . Здесь находится уникальный «Музей Музеич». Теперь гости региона смогут с комфортом добраться к музейной экспозиции, которая посвящена Леониду Карцеву – главному конструктору и создателю танка Т-62. Также на территории комплекса установлен настоящий танк. Еще одной достопримечательностью села является остров Буян в сердце реки Скомовянки.В этом году одним из крупных объектов ремонта стала 25-километровая часть магистрали Владимир – Юрьев-Польский – Переславль-Залесский. Она входит в список из самых протяженных транспортных артерий региона. По ней находятся такие известные места, как Свято-Успенский Косминский монастырь 15 века в селе Небылом и Георгиевский собор 13 века в Юрьеве-Польском. В селе Леднево также можно посетить пчеловодческое хозяйство.Отмечается, что работы по ремонту исторического центра Юрьева-Польского, включающие более чем 400 метров дорог на улице Владимирской от пересечения с улицей Краснооктябрьской до улицы Шибанкова и на Крестьянской площади, будут завершены в сентябре. Напомним, ранее мы писали, что