Продолжаем рассказывать про итоги сентябрьского заседания регионального парламента.

Народные избранники рассмотрели множество проектов областных законов. Некоторые из них разработали при активном содействии сотрудников правоохранительных органов.Опасные игрушкиОтныне на территории области несовершеннолетние не смогут купить товары, в которых содержится сжиженный углеводородный газ - всевозможные зажигалки, принадлежности для их заправки, а также баллоны любой ёмкости, которые используют для работы туристических плит. Соответствующий законопроект, инициатором которого стал главный прокурор области Игорь Пантюшин, разработали депутаты Владимир Киселёв и Александр Нефёдов. Цель - пресечь среди детей и подростков распространение одного из опаснейших видов наркомании - сниффинга (токсикомании).- В последнее время это страшное явление распространяется среди наших детей, - говорит председатель комитета ЗС по вопросам государственного устройства, законности и правопорядка Александр Нефёдов. - По данным Следственного комитета РФ, в 2016-2018 годах более 360 детей скончалось из-за вдыхания газа. Из года в год количество жертв растёт. Только в столице региона сейчас на учёте стоят 11 подростков, уже зафиксировали смертельный случай. Явление очень опасное, потому что состояние наркотического опьянения у несовершеннолетних, которое возникает после вдыхания газа, родители практически не могут диагностировать.Закон предусматривает наказание для юридических и физических лиц как за продажу продуктов, содержащих сжиженный углеводородный газ, так и за вовлечение несовершеннолетних в смертельно опасное занятие. Штрафы для граждан будут варьировать в диапазоне от 3 до 5 тыс. рублей, а для должностных лиц - от 10 до 20 тыс. рублей. Для юридических лиц предусмотрели самые большие суммы - от 30 до 50 тыс. рублей.Общая проблемаВнимание на эту проблему обратили отнюдь не только в нашем регионе. В этом году подобные законы приняли в Рязанской и Магаданской областях, Камчатском и Приморском краях, а также в Ямало-Ненецком автономном округе. Сейчас такую инициативу выдвинули законодатели в Республике Башкирия и Саратовской области. В столице страны запрет пока ввели только на вовлечение несовершеннолетних в употребление сжиженного газа.Однако этим летом Мосгордума внесла в Госдуму РФ законопроект о запрете на федеральном уровне продажи несовершеннолетним потенциально опасных предметов бытового назначения, содержащих сжиженные углеводородные газы, включённых в правительственный перечень. На них предлагают размещать соответствующую маркировку, а продавцов хотят обязать требовать паспорт у молодых людей. Также предлагают запретить пропаганду сниффинга в социальных сетях.Октановый «мазут»Народные избранники утвердили во втором - окончательном чтении закон, по которому продавцы некачественного автомобильного топлива будут нести административную ответственность. Документ ждали не только автомобилисты, но и представители природоохранных общественных организаций. Сжигание «палёного» топлива приводит к чрезмерному загрязнению воздуха и ухудшению общей экологической обстановки...Этот закон депутаты разработали также по инициативе прокурора области Игоря Пантюшина. Штрафы предусмотрели весьма суровые, что вселяет надежду на окончательное решение проблемы торговли некачественным топливом:- Ни для кого не секрет, что под маркой дизельного топлива на некоторых заправках продавали, в том числе, продукты, которые годятся только в качестве печного топлива, - говорит Александр Нефёдов. - Пресечь это явление поможет новый закон. Он предусматривает штрафы в размере от 40 до 600 тыс. рублей.Отвечать по существуЕщё одна важная тема, которую подняли на минувшем заседании регионального парламента, - качество ответов губернатора на запросы народных избранников. Депутаты обращаются к ней уже не в первый раз. Сейчас поводом послужила формальная реакция главы областной администрации на недавние обращения по вопросам медицины.Инициатором обсуждения стал глава социального комитета Сергей Бирюков. Дело в том, что ещё в июле он направил на имя губернатора 2 документа, один из которых касался конкурса на должность главного врача Александровской ЦРБ. Проблема была в том, что комиссия выбирала лишь из 2 кандидатов, в то время как заявок было больше.Второй запрос также касался медицинской темы. Документ затрагивал вопрос назначения главным врачом областной клинической больницы Владимира Безрукова (который, по информации открытых источников, одновременно руководил «Ассоциацией частных медицинских центров Владимирской области») - губернатора спросили, не видит ли он тут конфликта интересов. Полученные ответы депутатов не устроили.- Нам прислали, фактически, длинное перечисление статей федеральных законов, - комментирует содержание документов депутат Наталья Пронина. - Внятного ответа на свои вопросы мы так и не получили. Что касается конкурса на должность главврача Александровской ЦРБ - нет чёткого объяснения, почему сложилась такая ситуация. Более того, в конце указали, что отбор кандидатов продолжается. Но на сайте такой информации нет. Нет и никаких критериев отбора. Так что ответ «пустой». Между тем ситуация в больнице очень серьезная - накопили почти 100 млн рублей кредиторской задолженности. Мы хотели бы, чтобы конкурс провели в новые сроки и с участием всех претендентов на эту должность.По поводу Владимира Безрукова использовали очень аккуратную формулировку - он-де направил заявление об освобождении его от обязанностей председателя правления «Ассоциации частных медицинских центров». А освободили его или нет - такой информации в ответе губернатора не увидели. На официальном сайте организации на момент проведения заседания ЗС все еще значилось, что именно Безруков остаётся её председателем.Депутаты вспомнили и другие примеры, когда вместо конкретных ответов видели нежелание отвечать. Вице-спикер Вячеслав Картухин настаивает: депутаты обращаются к губернатору от имени и в интересах жителей региона, и подобное пренебрежение к их запросам непозволительно.Присутствовавший на заседании вице-губернатор Аркадий Боцан-Харченко заверил, что обязательно доложит губернатору об обеспокоенности народных избранников, которые большинством голосов признали ответы по запросам Сергея Бирюкова неполными.Илья Морозов