По словам знакомых пострадавшего, у мальчика диагностировали двойной перелом.

В Кольчугино Владимирской области 15-летний велосипедист упал в раскопанный котлован на улице 50 лет Октября. Место раскопок не имело ограждения и освещения, что, по мнению свидетелей, стало причиной несчастного случая. Ребенок сильно травмировал ногу и проходит лечение в ОДКБ во Владимире.По словам знакомых пострадавшего, у мальчика диагностировали двойной перелом, и существует вероятность повторной операции. Информация о происшествии была передана в прокуратуру, которая начала проверку. Подрядчику, занимающемуся заменой тепломагистрали, вынесли представление, после чего рядом с котлованом был установлен забор.Напомним, ранее мы писали, что