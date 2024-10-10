Вязниковская, Ковровская, Муромская и Гусь-Хрустальная станции уже получили по одной машине.

Скорую помощь Владимирской области усилят новыми автомобилями. Из бюджета выделено 46 миллионов рублей на закупку. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.Вязниковская, Ковровская, Муромская и Гусь-Хрустальная станции уже получили по одной машине. До конца года остальные автомобили будут распределены между станциями: ССМП Владимира — 2 машины, Вязников и Гусь-Хрустальный — по одной, Ковровская и Муромская ССМП — по две.Напомним, ранее мы писали, что