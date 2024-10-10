Два сообщника, 33 и 29 лет, напали на военного, зная о наличии денежных выплат за ранение.

В Гусь-Хрустальном Владимирской области произошло разбойное нападение на бойца СВО, которое привлекло внимание главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Как сообщает пресс-служба ведомства, он поручил провести отчет о ходе расследования.По версии следствия, два сообщника, 33 и 29 лет, напали на военного, зная о наличии денежных выплат за ранение. Под угрозой физической расправы они заставили его сесть в машину, отобрали телефон и перевели со счета 1,6 млн рублей. Уголовное дело возбуждено по статье о разбое в особо крупном размере, злоумышленники арестованы.Напомним, ранее мы писали, что