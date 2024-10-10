Вкусное и простое блюдо разнообразит ваш повседневный стол.
Вкусное и простое блюдо разнообразит ваш повседневный стол.
Блюда из картофеля давно завоевали популярность, а в сочетании с грибами – это одно из самых выигрышных яств. Тем более что осень предполагает неплохой урожай грибов. Если вы любитель этих продуктов, смело беритесь за приготовление запеканки по этому рецепту.
Картофельная запеканка с грибами
Ингредиенты
Картофель – 500 грамм
Грибы – 300 грамм
Лук репчатый – 1 штука
Сливки – 200 мл
Твердый сыр – 100 грамм
Соль, перец – по вкусу
Растительное масло – для жарки
Инструкции
Картофель очистите и нарежьте тонкими кружочками.
Грибы нарежьте пластинками, лук – полукольцами.
Обжарьте грибы и лук на растительном масле до золотистого цвета.
В форму для запекания выложите слоями картофель, грибы с луком, чередуя их.
Сливки слегка подогрейте, добавьте соль и перец.
Залейте сливками запеканку, сверху посыпьте тертым сыром.
Запекайте в предварительно разогретой до 180°C духовке 40-50 минут.
Подавайте горячей.