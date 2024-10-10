Вкусное и простое блюдо разнообразит ваш повседневный стол.

Вкусное и простое блюдо разнообразит ваш повседневный стол.Блюда из картофеля давно завоевали популярность, а в сочетании с грибами – это одно из самых выигрышных яств. Тем более что осень предполагает неплохой урожай грибов. Если вы любитель этих продуктов, смело беритесь за приготовление запеканки по этому рецепту.Картофельная запеканка с грибамиИнгредиентыКартофель – 500 граммГрибы – 300 граммЛук репчатый – 1 штукаСливки – 200 млТвердый сыр – 100 граммСоль, перец – по вкусуРастительное масло – для жаркиИнструкцииКартофель очистите и нарежьте тонкими кружочками.Грибы нарежьте пластинками, лук – полукольцами.Обжарьте грибы и лук на растительном масле до золотистого цвета.В форму для запекания выложите слоями картофель, грибы с луком, чередуя их.Сливки слегка подогрейте, добавьте соль и перец.Залейте сливками запеканку, сверху посыпьте тертым сыром.Запекайте в предварительно разогретой до 180°C духовке 40-50 минут.Подавайте горячей.