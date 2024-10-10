Организаторами обучения мэров выступили Высшая школа государственного управления Президентской академии при поддержке Администрации Президента и Всероссийской ассоциации развития

Организаторами обучения мэров выступили Высшая школа государственного управления Президентской академии при поддержке Администрации Президента и Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления. Как отметил Александр Авдеев, обучение проходит в Москве. В этом году из более 500 заявок отобрали 160 человек. Наш регион будут представлять три управленца — владимирский градоначальник Дмитрий Наумов, врио главы Коврова Сергей Сидорин, а