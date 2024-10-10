Дорожный специалист рассказал, как будет работать новый светофор в Добром. Напомним, его планируют поставить на перекрестке улиц Юбилейной и Егорова. Власти приняли такое решение по

Дорожный специалист рассказал, как будет работать новый светофор в Добром. Напомним, его планируют поставить на перекрестке улиц Юбилейной и Егорова. Власти приняли такое решение по рекомендациям Госавтоинспекции – так как трафик на указанных дорогах высокий, пересечение улиц нужно сделать более безопасным для всех участников движения. К слову, рядом часто гуляют дети – рядом кроме обширной