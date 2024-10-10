Площадкой фестиваля вновь станет ГТК «Суздаль».

В Суздале Владимирской области с 25 по 28 октября пройдет XVI Международный форум-фестиваль семейных династий, национальной культуры, народного творчества и ремесел «Вера. Надежда. Любовь». Площадкой фестиваля вновь станет ГТК «Суздаль».Депутат Алексей Говырин рассказал, что на форуме ожидают более 1500 гостей. В числе участников жители Донбасса и Новороссии.«Не первый год вхожу в оргкомитет фестиваля. Всегда стараемся, чтобы фестиваль сохранил по-настоящему тёплую, семейную атмосферу. Особое внимание уделяем семьям участников спецоперации, детям наших героев-защитников», — поделился Алексей Говырин вОтметим, что на «Вера. Надежда. Любовь» объединяются семьи и творческие коллективы, благотворительные организации из разных регионов России и дружественных стран. Для жителей Владимирской области вход на все мероприятия фестиваля-форума — бесплатный.