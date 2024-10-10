У ковровчанки случился конфликт с приставом из-за того, что тот отказался снимать ограничения с ее расчетного счета, на который поступили деньги. Это было в августе 2023 года. Женщина решила

У ковровчанки случился конфликт с приставом из-за того, что тот отказался снимать ограничения с ее расчетного счета, на который поступили деньги. Это было в августе 2023 года. Женщина решила мстить. В пресс-службе прокуратуры рассказали, что ковровчанка написала во «ВКонтакте» пост, в котором заявила, что тот пьет, принимает наркотики и плохо справляется со своими обязанностями. При