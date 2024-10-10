Машины предназначены для мытья дорог.

Жители Владимира задались вопросом, почему поливальные машины продолжают курсировать по улицам города даже во время сильного дождя. Мэрия наконец разъяснила ситуацию: на самом деле это поливомоечные машины, которые предназначены для мытья дорог.Основная задача этих машин - смыть грязь и опавшую листву с проезжей части, чтобы подготовить улицы к уборке. Это особенно важно в дождливую погоду, когда размокшая листва может стать причиной скольжения автомобилей.Машины работают в ночное время, но, несмотря на это, многие горожане все равно замечают их и активно обсуждают в социальных сетях. В мэрии подчеркнули, что чистота дорог в дождь облегчает уборку и повышает безопасность на улицах.