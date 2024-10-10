Обманщик смог похитить 2,5 миллиона рублей.

Октябрьский районный суд Владимира приговорил 33-летнего мужчину к 2 годам лишения свободым за мошенничество в особо крупном размере. Мужчина, работая продавцом-консультантом в магазине «М.Видео» завладел средствами знакомых, обещая им товары по хорошим скидкам.Используя скриншоты из личного кабинета, он обещал заказанное оборудование и просил деньги на свою банковскую карту. В результате обманщик смог похитить 2,5 миллиона рублей, из которых около 100 тысяч рублей он успел вернуть в ходе расследования. Средства он тратил на спортивные ставки.Напомним, ранее мы писали, что