Гарнир, с которым ваша фигура не пострадает.
Гарнир, с которым ваша фигура не пострадает.
Для приготовления легкого гарнира к мясу можно использовать овощи. Один из вариантов – запеченные овощи.
Ингредиенты
Цукини – 1 штука
Баклажан – 1 штука
Болгарский перец – 1 штука
Помидоры черри – 10-12 штук
Чеснок – 2-3 зубчика
Оливковое масло – 2 столовые ложки
Соль, перец – по вкусу
Приготовление
Цукини и баклажан: Нарежьте цукини и баклажан на кружочки толщиной около 1 см.
Болгарский перец: Очистите болгарский перец от семян и нарежьте на крупные кусочки.
Помидоры черри: Промойте помидоры черри и оставьте целиком.
Чеснок: Очистите чеснок и раздавите его плоской стороной ножа.
Маринад: Смешайте оливковое масло, соль и перец в небольшой миске.
Обжарка: Разогрейте духовку до 200°C. Выложите овощи на противень, смажьте их маринадом и отправьте в духовку на 20-25 минут.
Подача: Достаньте овощи из духовки, дайте им немного остыть и подавайте теплыми.
Этот гарнир отлично подойдет к любому виду мяса, будь то стейк, шашлык или запеченная курица.