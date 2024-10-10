Гарнир, с которым ваша фигура не пострадает.

Гарнир, с которым ваша фигура не пострадает.Для приготовления легкого гарнира к мясу можно использовать овощи. Один из вариантов – запеченные овощи.ИнгредиентыЦукини – 1 штукаБаклажан – 1 штукаБолгарский перец – 1 штукаПомидоры черри – 10-12 штукЧеснок – 2-3 зубчикаОливковое масло – 2 столовые ложкиСоль, перец – по вкусуПриготовлениеЦукини и баклажан: Нарежьте цукини и баклажан на кружочки толщиной около 1 см.Болгарский перец: Очистите болгарский перец от семян и нарежьте на крупные кусочки.Помидоры черри: Промойте помидоры черри и оставьте целиком.Чеснок: Очистите чеснок и раздавите его плоской стороной ножа.Маринад: Смешайте оливковое масло, соль и перец в небольшой миске.Обжарка: Разогрейте духовку до 200°C. Выложите овощи на противень, смажьте их маринадом и отправьте в духовку на 20-25 минут.Подача: Достаньте овощи из духовки, дайте им немного остыть и подавайте теплыми.Этот гарнир отлично подойдет к любому виду мяса, будь то стейк, шашлык или запеченная курица.