Московская неделя моды завершила работу в Манеже. Она собрала всех самых красивых и стильных людей столицы. Невероятные наряды, креативные прически и макияж, невероятные сумки – все это было здесь в изобилии. Знаменитости блистали на подиуме и в зале.

Московская неделя моды завершила работу в "Манеже". Она собрала всех самых красивых и стильных людей столицы. Невероятные наряды, креативные прически и макияж, невероятные сумки – все это было здесь в изобилии. Знаменитости блистали на подиуме и в зале.Лолита закрывала показ Игоря Гуляева. В дизайнерской шубе, она не шла, а плыла по подиуму под аплодисменты и крики "Браво!" Гуляев заставил меня любить шмотки и драгоценности, – призналась певица за кулисами. – Он сказал: "Мы все это в гроб тебе не положим!" Такой же был и один из моих самых любимых мужей Александр Зарубин, который подарил мне дорогое кольцо и удивлялся, почему я его не ношу. А где мне его носить? Со спортивными штанами и пуховиком, по вокзалам и самолетам? Игорь мне на это сказал: "При взрыве в самолете от бриллианта все равно ничего не останется, поэтому носи!"Сергей Зверев был в восторге от показа Егора Зайцева. "Какой крой, какие рукава, какие детали, – ахала суперзвезда. – Сейчас же у многих дизайнеров руки из одного места растут, что даже пуговицы не могут ровно пришить, а тут каждая модель – шедевр".Алена Кравец купила на маркете Московской недели моды несколько дизайнерских аксессуаров – нарукавники и кокошники. "Когда из России ушли западные бренды, нас пугали, что будем ходить голыми, – говорит актриса и певица. – Но оказалось, у нас много чудесных модельеров, вещи которых я покупаю и ношу с удовольствием".Показ бренда SVALE закрыла наша ведущая радио ENERGY Саши Маслакова. "Образ, в котором я вышла, был в цветах ENERGY – красное платье с черными перчатками, – говорит Саша. – Выглядело впечатляюще! Просто нереальные эмоции – столько людей, звезд, огромное количество моделей. Думаю, эта Московская неделя моды запомнится мне надолго".