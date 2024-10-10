Непростой тест на эрудицию.

Непростой тест на эрудицию.Знать все на свете, вероятно, невозможно. Тем не менее, у каждого из нас есть определенный багаж знаний, приобретенных в процессе обучения и жизненного опыта. Иногда мы удивляемся, сколько информации хранится в нашей голове, хотя и не всегда осознаем это.Предлагаемый тест позволит проверить вашу эрудицию и определить, насколько обширен ваш запас знаний. В нем представлены десять вопросов, которые могут показаться легкими на первый взгляд, но не все из них дадутся вам без затруднений.ВОПРОСЫ1. Кто написал первый русский эпистолярный роман?А. Михаил ШолоховБ. Федор ЭминВ. Владимир Набоков2. В подавлении какого восстания участвовал Михаил Скопин-Шуйский?А. Восстание БолотниковаБ. Восстание в Спас-КлепикахВ. Восстание Пугачева3. Где находится самая большая пустыня?А. В АфрикеБ. В АнтарктидеВ. В Австралии4. Куда впадает Волга?А. В Черное мореБ. В Баренцево мореВ. В Каспийское море5. Как звали Дон Кихота?А. АлонсоБ. ФернандоВ. Бруно6. Какого цвета зебра?А. БелаяБ. ЧернаяВ. Серая7. Где появились шахматы?А. В ИндииБ. В РоссииВ. В АнглииОТВЕТЫ1. Б. Федор Эмин2. А. Восстание Болотникова3. Б. В Антарктиде4. В. В Каспийское море5. А. Алонсо6. Б. Черная7. А. В Индии