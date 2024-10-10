Лирическая комедия Владимира Меньшова Любовь и голуби вышла на экраны сорок лет назад. Но до сих пор остается одной из самых любимых у зрителей нескольких поколений. Сложный тест о привычках и жизни Раисы Захаровны, которую блистательно сыграла Людмила Гурченко, любители фильма пройдут без труда!
Лирическая комедия Владимира Меньшова "Любовь и голуби" вышла на экраны сорок лет назад. Но до сих пор остается одной из самых любимых у зрителей нескольких поколений. Сложный тест о привычках и жизни Раисы Захаровны, которую блистательно сыграла Людмила Гурченко, любители фильма пройдут без труда!
1. Какую мелодию любила слушать Раиса Захаровна в моменты меланхолии и депрессии?
А. "Элегию" Жюля Массне;
Б. "К Элизе" Людвига ван Бетховена;
В. "Оду к радости"Иоганна Себастьяна Баха.
2. Что Раиса Захаровна пообещала Василию сделать, чтобы он не оставлял ее?
А. Перестать материться;
Б. Научиться печь пироги;
В. Повысить его на работе.
3. Какая деталь интерьера умилила Раису Захаровну в доме Кузякиных?
А. Самовар;
Б. Патефон;
В. Гармошка.
4. Кто посоветовал Раисе Захаровне ехать на курорт органов движения?
А. Подруга;
Б. Остеопат;
В. Экстрасенс.
5. Кем был папа Раисы Захаровны?
А. Офицером кавалерии;
Б. Другом Чапаева;
В. Генералом Первой мировой.
6. Какой породы собачка жила у Раисы Захаровны дома?
А. Такса;
Б. Шпиц;
В. Русский той-терьер.
ОТВЕТЫ
1 – А. "Элегию" Жюля Массне;
2 – Б. Научиться печь пироги;
3 – А. Самовар;
4 – В. Экстрасенс;
5 – А. Офицером кавалерии;
6 – В. Русский той-терьер.