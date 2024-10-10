Лирическая комедия Владимира Меньшова Любовь и голуби вышла на экраны сорок лет назад. Но до сих пор остается одной из самых любимых у зрителей нескольких поколений. Сложный тест о привычках и жизни Раисы Захаровны, которую блистательно сыграла Людмила Гурченко, любители фильма пройдут без труда!

Лирическая комедия Владимира Меньшова "Любовь и голуби" вышла на экраны сорок лет назад. Но до сих пор остается одной из самых любимых у зрителей нескольких поколений. Сложный тест о привычках и жизни Раисы Захаровны, которую блистательно сыграла Людмила Гурченко, любители фильма пройдут без труда!1. Какую мелодию любила слушать Раиса Захаровна в моменты меланхолии и депрессии?А. "Элегию" Жюля Массне;Б. "К Элизе" Людвига ван Бетховена;В. "Оду к радости"Иоганна Себастьяна Баха.2. Что Раиса Захаровна пообещала Василию сделать, чтобы он не оставлял ее?А. Перестать материться;Б. Научиться печь пироги;В. Повысить его на работе.3. Какая деталь интерьера умилила Раису Захаровну в доме Кузякиных?А. Самовар;Б. Патефон;В. Гармошка.4. Кто посоветовал Раисе Захаровне ехать на курорт органов движения?А. Подруга;Б. Остеопат;В. Экстрасенс.5. Кем был папа Раисы Захаровны?А. Офицером кавалерии;Б. Другом Чапаева;В. Генералом Первой мировой.6. Какой породы собачка жила у Раисы Захаровны дома?А. Такса;Б. Шпиц;В. Русский той-терьер.ОТВЕТЫ1 – А. "Элегию" Жюля Массне;2 – Б. Научиться печь пироги;3 – А. Самовар;4 – В. Экстрасенс;5 – А. Офицером кавалерии;6 – В. Русский той-терьер.