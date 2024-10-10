В Киржаче открыли новый промышленный завод под названием «Шафт Технолоджи». Он стал 13-е по счету предприятием ООО «Русклимат ИКСЭл» в 33-м регионе. По видеосвязи с новым заводом ознакомился и

В Киржаче открыли новый промышленный завод под названием «Шафт Технолоджи». Он стал 13-е по счету предприятием ООО «Русклимат ИКСЭл» в 33-м регионе. По видеосвязи с новым заводом ознакомился и глава государства Владимир Путин. Михаил Тимошенко, председатель Совета директоров торгово-производственного холдинга «Русклимат» Высокоэффективная, высокопроизводительная с высокими технологиями предприятие. Это предприятие специализируется на производстве вентиляционных систем и