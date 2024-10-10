Объем инвестиций в проект составил свыше 3 млрд рублей.

В Киржаче Владимирской области открыт крупнейший завод по производству вентиляционного оборудования «Шафт Технолоджи». Предприятие занимает площадь 40 тыс. кв. м и создает более 1 000 рабочих мест. Объем инвестиций в проект составил свыше 3 млрд рублей, а производственные мощности позволят выпускать более 12 000 приточно-вытяжных установок и систем центрального кондиционирования в год.Председатель совета директоров ТПХ «Русклимат» Михаил Тимошенко анонсировал планы по запуску еще двух заводов до 2025 года и отметил, что в ближайшие годы на новых предприятиях потребуется дополнительно 5 тыс. сотрудников. Сегодня технопарк «Русклимат» в Киржаче объединяет 13 высокотехнологичных заводов, предоставляющих рабочие места для более 4 тыс. человек.Напомним, ранее мы писали, что