Сергей Шнуров оказался в центре внимания из-за своего развода с четвертой супругой Ольгой Абрамовой. Этот брак, продлившийся шесть лет, завершился неожиданно для многих поклонников.

Сергей Шнуров оказался в центре внимания из-за своего развода с четвертой супругой Ольгой Абрамовой. Этот брак, продлившийся шесть лет, завершился неожиданно для многих поклонников.Суд по делу о разводе назначен на 21 октября, и, судя по всему, пара намерена разойтись мирно, без громких скандалов и дележа имущества. С самого начала их отношений Шнуров и Абрамова привлекали внимание общественности.Ольга, дочь уральского бизнесмена-миллиардера Валерия Абрамова, казалась идеальным дополнением к образу рокера. Однако с течением времени их брак стал источником противоречий и слухов. На фоне изменений в личной жизни Шнурова его карьера также претерпела значительные трансформации. Из бунтаря и провокатора он неожиданно превратился в интеллигента с жесткими рамками, установленными супругой.Согласно информации, опубликованной на сайте мировых судей Москвы, Ольга подала иск о разводе 16 сентября. Первое заседание состоялось 3 октября, а финальное решение будет принято 21 октября. В отличие от многих звездных разводов, этот процесс обещает быть достаточно тихим. Однако что же могло пойти не так в их отношениях?Проблемы начались с того момента, когда Ольга взяла на себя финансовые дела мужа. Она установила строгие правила: минимизация алкоголя, исключение экстремальных видов спорта и контроль за питанием. Шнуров, который всегда славился своей свободой и независимостью, оказался под жестким контролем. "Когда переехал — не помню, наверное, был я бухой", — такие строки из его песен теперь кажутся особенно актуальными.Критика со стороны бывших участников группы "Ленинград" также не заставила себя ждать. Стас Барецкий открыто заявил, что именно Ольга стала причиной распада прежнего задорного формата группы. Он утверждал, что с ее приходом "Ленинград" утратил свою уникальность и стал менее интересным.Несмотря на это, Шнуров не раз подчеркивал, что чувствует себя счастливым в браке. На пресс-конференции перед прощальным концертом он говорил о любви к Ольге и их детям. Однако за кулисами этой идеальной картины скрывались проблемы. Помощница Шнурова Анастасия Кулигина, работавшая в семье два года, описала Ольгу как «суровую хозяйку» с завышенными требованиями. В декабре 2022 года разразился скандал: Ольга обвинила Анастасию в краже 5,5 миллиона рублей, что привело к условному сроку для помощницы.Мать Кулигиной утверждает, что ее дочь старалась изо всех сил поддерживать порядок в доме Шнуровых и заботилась о семье. Однако Ольга не проявила благодарности и даже не поблагодарила Анастасию за труд. Это лишь усугубило напряжение в их отношениях.Сейчас, когда пара готовится к разводу, многие задаются вопросом: что же произошло? Возможно, жесткие рамки и требования Ольги стали причиной того, что Шнуров почувствовал себя подкаблучником. Его трансформация из свободного артиста в "тихую мышь" вызывает недоумение у поклонников и критиков.