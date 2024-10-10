В зону ответственности нового заместителя входят выполнение задач в области ГО и ЧС.

Должность замминистра региональной безопасности Владимирской области занял Петр Денисов. Об этом рассказали в пресс-службе министерства.В зону ответственности нового заместителя входят выполнение задач в области ГО и ЧС.Напомним, ранее мы писали, что