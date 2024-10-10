Доверяй, но проверяй. 52-летний владимирец завел нового 53-летнего приятеля, который украл у него два телефона. С этим заявлением мужчина пришел в полицию 2 октября, рассказали в пресс-службе

Доверяй, но проверяй. 52-летний владимирец завел нового 53-летнего приятеля, который украл у него два телефона. С этим заявлением мужчина пришел в полицию 2 октября, рассказали в пресс-службе УМВД по области. Знакомство состоялась несколькими днями ранее. Приятели отметили его посиделкой с алкоголем. После этого владимирец и заметил, что лишился сразу двух своих телефонов. Сумма ущерба составляет