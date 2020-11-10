Осенью на человечество обрушилась вторая волна коронавируса. Число заболевших неуклонно растет с каждым днем. Будет ли COVID-19 вести себя так же агрессивно в следующем году, рассказал кандидат медицинских наук Максим Гультяев.

Осенью на человечество обрушилась вторая волна коронавируса. Число заболевших неуклонно растет с каждым днем. Будет ли COVID-19 вести себя так же агрессивно в следующем году, рассказал кандидат медицинских наук Максим Гультяев.По словам специалиста, в ближайшие годы коронавирус никуда не уйдет. Наоборот, COVID-19 даже будет более агрессивным и заразным. Однако с течением времени человечество приспособится к нему и будет переносить заболевание легче.Гультяев заявил, что четвертой волны коронавируса не будет. К следующему году в России сформируется прослойка перенесших инфекцию людей с антителами, сообщает радио Sputnik.Важную роль в борьбе с COVID-19 сыграет вакцина. Специалист не исключил, что лекарств появится много, будут представлены как отечественные, так и зарубежные. "На любой возраст, любую степень поражения организма", – сказал Гультяев.Кандидат медицинских наук призвал власти хорошо продумать вопрос пропаганды вакцины среди населения. "Мы как-то нежно ведем себя с этим достаточно грозным заболеванием", – пояснил специалист.По последним данным, COVID-19 в мире заразились более 51 миллиона человек. На первом месте по числу инфицированных находятся Соединенные Штаты. За ними следуют Индия и Бразилия.Россия находится на четвертом месте. . Всего с начала пандемии коронавирус сразил 1,7 миллиона жителей страны.Отметим, что в стране не планируют вводить всеобщий режим самоизоляции. Каждый регион сам принимает решение об ужесточении ограничений в зависимости от эпидемиологической обстановки.