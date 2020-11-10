За минувшие сутки в Московской области было выявлено 685 новых случаев заражения коронавирусом. 16 человек скончались. Наихудшая ситуация – в Королёве, где COVID-19 обнаружили у 90 человек. За ним ..

За минувшие сутки в Московской области было выявлено 685 новых случаев заражения коронавирусом. 16 человек скончались.Наихудшая ситуация – в Королёве, где COVID-19 обнаружили у 90 человек. За ним следует Талдом – там 60 новых зараженных. Тройку лидеров замыкает Одинцово с 41 заболевшим.Помимо них в топ-10 вошли Раменский округ, Сергиев Посад, Клин, Жуковский, Подольск и Красногорск, передает интернет-издание "".