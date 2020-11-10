Эксперт в области искусственного интеллекта Тимур Садыков считает, что идентификация с помощью отпечатков пальцев – не лучший способ защитить свой смартфон. Специалист считает, что ..

Эксперт в области искусственного интеллекта Тимур Садыков считает, что идентификация с помощью отпечатков пальцев – не лучший способ защитить свой смартфон. Специалист считает, что гораздо лучше использовать пароли.Садыков пояснил, что пальцев у человека всего 10, тогда как паролей может быть бесчисленное множество. Кроме того, датчики, считывающие отпечаток, могут загрязниться или выйти из строя и пользователь потеряет доступ к своим данным. Поэтому помимо отпечатков нужно обязательно использовать пароль и регулярно менять его, сообщает телеканал "".