В результате конфликта женщина вооружилась крестовой отверткой и нанесла супругу не менее двух ударов в спину и один – в голову.

Следственный комитет Российской Федерации по Владимирской области возбудил уголовное дело в отношении 37-летней жительницы Александровского района. Она подозревается в покушении на убийство своего супругаПо версии следствия, в дневное время 23 октября 2020 года супруги распивали спиртные напитки. В ходе застолья подозреваемая стала высказывать мужу претензии о том, что он официально не трудоустроен. В результате конфликта женщина вооружилась крестовой отверткой и нанесла 38-летнему супругу не менее двух ударов в спину и один – в голову.Потерпевший, пытаясь сохранить себе жизнь, выбежал на улицу и стал просить помощи. Неравнодушные прохожие вызвали сотрудников правоохранительных органов и скорую помощь.В это время подозреваемая затерла следы крови в квартире и выкинула отвертку в окно. Вину в совершении преступлении признала полностью, в содеянном раскаялась. Расследование уголовного дела продолжается.