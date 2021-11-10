На сельхозпредприятии выявлены массовые нарушения законодательства.

На одной из ферм Ковровского района прокуратура выявила массовые нарушения. Животные содержались в условиях антисанитарии, работникам задерживали зарплату.Так, коровий навоз вывозился в поле, а площадка для хранения и обеззараживания отходов не была оборудована. Транспортер был сломан. В месте для выгула крупного рогатого скота отсутствовали кормушки и поилки. Деревянный настил прогнил. Под досками скопилась фекальная жижа.«Весной на сельхозпредприятии погибли 10 коров, а в августе ещё 8. При этом владелец скрыл массовую гибель скота. Трупы сжигали на земле под открытым небом. Плата за негативное воздействие на окружающую среду не вносилась. С регоператором не был подписан договор на вывоз мусора. С сотрудниками не заключались трудовые договоры, нарушались требования охраны труда», - пришли к выводу местные прокуроры.На собственника хозяйства завели 15 административных дел. Все они направлены на рассмотрение.