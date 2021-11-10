Ремонтные работы на путепроводе в Ясеневе прошли впервые.

Ремонтные работы на путепроводе в Ясеневе прошли впервые.В Москве за последние 10 лет на каждом мосту и путепроводе проводились разные работы, которые позволили продлить срок их эксплуатации и создать более удобные условия для движения водителей и пешеходов.Так, на юго-западе города завершился капитальный ремонт Севастопольского путепровода, построенного в 1986 году. За все время существования сооружения эти работы ни разу не проводились. Со временем на пролетных строениях стали видны следы разрушений, образовались протечки и коррозия, на дорожном покрытии появилась колейность.Специалисты комплекса городского хозяйства провели множество работ. Они отремонтировали железобетонную плиту проезжей части и опоры пролетных строений, заменили деформационные швы, гидроизоляцию и асфальтобетонное покрытие, установили новые мачты освещения."Работы проводились поэтапно и с сохранением движения на двух полосах в каждом направлении. Для пешеходов были организованы два нерегулируемых пешеходных перехода на разных концах путепровода", – рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.Говоря о развитии района Ясенево, стоит отметить, что здесь благодаря программе "Мой район" появилась развязка на Новоясеневском проспекте, два Многофункциональных центра "Мои документы", филиал стоматологической поликлиники, благоустроены пешеходные зоны, пруды на улице Паустовского, парк 30-летия района, обустроено свыше двух тысяч парковочных мест. В районе продолжают приводить в порядок дворовые территории, озеленять их.Ранее , что в Ясеневе построят многофункциональный спортивный комплекс "Самбо-70" для занятий хоккеем и фигурным катанием. Новое здание появится на месте 20-летнего долгостроя, на участке площадью почти два гектара, расположенном между Новоясеневским проспектом, Ясногорской и Тарусской улицами.Ледовый дворец, в котором можно будет устраивать грандиозные шоу, возведут до конца 2023 года. В разработке техзадания и концепции здания принимала участие заслуженный тренер России Этери Тутберидзе.