Во Владимире разрушающийся «дом-призрак» долгое время не признавали аварийным. Об этом сообщает...

Во Владимире разрушающийся «дом-призрак» долгое время не признавали аварийным.Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области:«На контроле находится соблюдение жилищных прав граждан, проживающих в многоквартирном доме 67 «В» по улице Большой Нижегородской города Владимира, состояние которого не отвечает требованиям безопасности...»Дело в том, что жильцы долгое время добивались признания это здания — аварийным, но увы, у них ничего не выходило. Кто-то даже называл своё жильё «домом-призраком», вроде бы «всё на лицо», да никто этого не видит.И вот, в ходе проведенного прокуратурой (с привлечением специалистов) осмотра установлено, что кирпичная кладка дома действительно частично разрушена, в ней есть трещины, а несущие элементы крыши здания находятся в неудовлетворительном состоянии, подвержены гниению.“В жилых помещениях и подъездах наблюдаются многочисленные следы протечек атмосферных осадков через кровлю. Имеются основания полагать, что состояние несущих конструкций здания не может обеспечивать безопасное проживание граждан…” - пояснили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.При этом, действительно, несмотря на данные, подтверждающие ненадлежащее состояние конструкций дома, в 2022 году Межведомственной комиссией было вынесено заключение об отсутствии оснований для признания здания аварийным.Прокурором города в Октябрьский районный суд Владимира было подано заявление о признании незаконным и отмене заключения комиссии, а также обязании администрации города провести дополнительное обследование дома с привлечением специализированной организации.Уточняется, что в данный момент требования прокурора удовлетворены. Правда, решение суда в законную силу не вступило.Фото: pxfuel.com