В России появится «доска позора» – отдельный реестр для злостных неплательщиков алиментов детям или пожилым родителям.

В России появится «доска позора» – отдельный реестр для злостных неплательщиков алиментов детям или пожилым родителям. Об этом в своём рассказал депутат Госдумы от Владимирской области Алексей Говырин.В реестр будут вносить данные граждан, привлекавшихся к уголовной или административной ответственности, а также находящихся в розыске за уклонение от уплаты алиментов.Попавшим в реестр придётся заплатить долги, чтобы их имена убрали с «доски позора».Соответствующий закон принят Думой в первом чтении.Отметим, что на 1 октября 2023 года в России проживали более 140 тыс. злостных алиментщиков, львиная доля из которых – мужчины.По мнению Говырина, злостные алиментщики должны чувствовать негативное к ним отношение общества, а реестр - один из инструментов принудить их к исполнению обязанностей содержать своих детей или престарелых родителей.- В первую очередь мы должны защитить детей и нетрудоспособных пожилых людей, - подчеркнул Алексей Говырин.